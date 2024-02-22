Бундестаг проголосував за рекомендацію дати Україні TAURUS: рішення за Шольцем

Народний депутат Єгор Чернєв повідомив у своєму фейсбуці, що Україна може отримати довгоочікувані ракети TAURUS. Але це ще не остаточне рішення, 24 Канал розкаже деталі.

Нещодавно Шольц ухилився від прямої відповіді на питання, коли ж Україна отримає TAURUS. Він сказав, що це питання дивне, а Німеччина витрачає на постачання зброї в Україну найбільше в Європі.

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Що відомо про рішення Бундестагу щодо TAURUS

Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для завдання "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Таурусів,

– написав Чернєв.

Нардеп додав, що 22 лютого було ухвалено коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили цього ж дня раніше.

Втім, остаточне рішення щодо передачі Україні ракет TAURUS – за канцлером Олафом Шольцем.

"Градус питання поступово підвищуємо, щоб добитися результату", – підсумував Чернєв.

