У Бундестазі назвали Росію агресором та стороною конфлікту на Донбасі

Депутати німецького уряду висловили беззаперечну підтримку суверенітету України. Також у Бундестагу назвали Росію агресором та стороною конфлікту на сході України.

Про це заявили під час обговорення ставлення федерального уряду Німеччини щодо концентрації російських збройних сил на державному кордоні України.

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Бундестаг дав чіткий сигнал Москві

Депутати фракції ХДС/ХСС, яка ініціювала дебати, закликали нову парламентську більшість і урядову коаліцію дати чіткий сигнал Москві щодо неприпустимості російської агресії та чергового порушення суверенітету України в будь-якій формі.

Ми повинні дати Путіну сигнал єдності з нашими західними партнерами. Ми стоїмо на боці України, і ми повинні протистояти будь-якому військовому втручанню,

– підкреслив депутат від ХДС Йоганн Давід Вадефуль.

Представник більшості, депутат від СДПН Нільс Шмід запевнив, що новий федеральний уряд усвідомлює особливу відповідальність Німеччини за втілення у життя мінських угод, роботу нормандського формату. Він зазначив, що і Росія має усвідомлювати свою відповідальність.

"Не повинно бути такого, що російський уряд війну на сході України представляє як внутрішньо український конфлікт, а себе – як пихатого посередника. Ні! Росія є стороною конфлікту, Росія – агресор, Росія порушила міжнародне право та серйозно похитнула європейський мирний порядок", – підкреслив Шмід.

Соціал-демократ нагадав, що новий уряд і канцлер Шольц з першого дня роботи чітко заявили, що російська агресія проти України матиме наслідки, зокрема в формі нових санкцій. Він також підкреслив необхідність пошуку дипломатичного рішення, маленьких кроків, які ведуть до мирного вирішення.

Були й ті, хто захищав Росію у дискусії

Опозиційні країні партії – права "Альтернатива для Німеччини" та Ліві – намагалися критикувати постачання Україні деякими державами оборонних озброєнь, що, мовляв, провокує Росію. На їхню думку, санкційна політика теж має негативні наслідки, бо, мовляв, лише закручує спіраль ескалації. Водночас навіть ці партії не ставлять під сумнів територіальну недоторканність України.

Кадрові зміни в уряді Німеччини

На пленарному засіданні, яке стало першими зовнішньополітичними дебатами Бундестагу цього скликання, був присутній посол України у ФРН Андрій Мельник. Він сподівається, що це стане потужним сигналом Берліна в бік Москви.

Німецький уряд офіційно очолив 63-річний соціал-демократ Олаф Шольц. Політик замінив на посаді канцлера Ангелу Меркель: вона пішла у відставку після 16 років при владі. Віцеканцлером Бундестагу став Роберт Хабек з Партії зелених. Міністерво закордонних справ країни очолила також представниця "зелених" – Анналена Бербок. Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба підтримував контакт з політикинею, коли та ще була кандидаткою на посаду канцлера.

Якими є пріоритети Шольца: дивіться у відео