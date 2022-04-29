У бункерах "Азовсталі" більше, ніж просто "гуманітарна катастрофа", – командир морпіхів "Волина"

Командир української 36-ї бригади морської піхоти Сергій "Волина" розповів, що ситуація в бункерах "Азовсталі" стрімко погіршується. Після вчорашнього авіаудару росіян усе, що було у польовому шпиталі – знищено.

"Волина" наголосив, що зараз захисники Маріуполя не можуть надати пораненим елементарну медичну допомогу. Крім того, азовці не мають інформації щодо операції з евакуації цивільного населення.

Читайте також Росіяни бомбами обстріляли позиції нацгвардійців у Маріуполі: ті завдали удару у відповідь

Внаслідок авіаударів зруйновано польовий шпиталь

У Маріуполі в ніч на 28 квітня російські війська здійснили 50 авіаударів. За словами "Волини", це – найпотужніша атака росіян, внаслідок якої, зокрема, відбулося пряме влучання по польовому шпиталю, розташованому в підземеллях заводу "Азовсталь".

Операційна потрапила під бомбу, всі хірургічні інструменти втрачено, обладнання – все, що треба для хірургічних операцій, знищено,

– розповів він в інтерв'ю.

"Волина" додав, що, попри наявність військових медиків, азовці не можуть надати повноцінну допомогу пораненим, оскільки хірургічних інструментів більше не залишилося. Так само у підвалах немає медикаментів.

Через ворожу атаку частина приміщення завалилася: дивіться відео із підвалу "Азовсталі"

Евакуація з Маріуполя

Наразі бійці з полку "Азов" не отримали деталей операції з евакуації цивільних із заводу "Азовсталь". Нагадаємо, що вивезення маріупольців обговорювали 28 квітня під час зустрічі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та Володимира Зеленського в Києві.

"Ми покладаємо великі сподівання, що президенту вдасться домовитися евакуювати нас, або вивезти силою. У нас лишається тільки надія", – йдеться в інтерв'ю.

"Волина" додав, що у бункерах перебувають сотні цивільних. З них – 60 неповнолітніх, наймолодшій дитині лише 4 місяці.

Більше – спільний брифінг Зеленського та Антоніу Гутерреша: дивіться відео