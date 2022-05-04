Бункери не допоможуть, – Арестович назвав сценарії відповіді на ймовірний ядерний удар Росії

Росія продовжує погрожувати ядерною зброєю. Але на такі дії буде миттєва реакція Заходу. Олексій Арестович назвав сценарії відповіді, якщо країна-агресор завдасть ядерного удару.

Про це радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів в ефірі 24 каналу.

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Сценарій "ядерна відповідь"

Він наголосив, що це суто гіпотетична відповідь. За його словами, Росія може отримати відповідного удару (якщо застосує ядерну зброю – 24 канал) безпосередньо по вищому війського-політичному керівництву Росії.

Навіть бункери не допоможуть. Бо НАТО та США спеціально розробили ядерну зброю, яка має малу, але проникаючу дію. Вона дістане навіть в бункери, які заглиблені на кілометр,

– заявив Арестович.

Він додав, що така зброя буде направлено знищувати тих, хто ховається в бункері.

"Адже навіть "виносити" всю Росію ядерною зброєю, якщо можна "прибити" 30 представників вищого керівництва маленькою ядерною зброєю", – вважає радник глави ОП.

Сценарій "всі сили та засоби НАТО"

За словами Арестовича, ще один сценарій – це потужний удар конвенційною (звичайною військовою – 24 канал) зброєю.

"Але тут буде застосування всіх сил та засобів НАТО – авіація, флот та наземні сили. Вони просто обеззброять Росію", – відповів він.

Спільний сценарій

Або ж, на думку Арестовича, може бути поєднання сценаріїв.

Маленький ядерний удар, який "впаде на голови" тих, хто ховається в бункері. А по решті російській армії – удар конвенційною зброєю… Уявіть, що буде, якщо в Росію прилетять 4000 сучасних американських ракет, тоді від їх армії нічого не залишиться,

– додав він.

Радник глави ОП каже, що важливо, щоб Захід не боявся шантажу, бо до цього вся російська політика будувалася на прямій загрозі світу військовою силою. На його думку, погроз від Росії буде ще багато, особливо, коли ЗСУ перейдуть у наступ.

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До слова, заступниця держсекретаря США з безпекових питань Вікторія Нуланд заявила, що там серйозно сприймають погрози Путіна стосовно ядерної війни. За її словами, якщо Росія це зробить, то вже не оговтається від наслідків.