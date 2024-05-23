Позивний "бункерний": у розвідці розповіли, чи знають про розташування бункерів Путіна

Ні для кого не секрет, що російський президент Владімір Путін має бункери, у яких постійно ховається. У Головному управлінні розвідки наголосили, що українським спецпризначенцям добре відомо, де розташовані ці об'єкти.

Про це розповів під час інтерв'ю в ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов. Він також додав, що Путін не пускає своїх двійників у бункери, передає 24 Канал.

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Путін ховається у підземеллях

Юсов повідомив, що російський президент має кілька бункерів. Інформація про них відома Головному управлінню розвідки й постійно оновлюється. Водночас у розвідці не стали говорити, яку саме кількість бункерів має Путін.

Але зрозуміло, що у нього один з позивних це "бункерний". Він полюбляє це діло, як Граф Дракула ховається у цих глибоких підземеллях,

– додав Юсов.

Представник розвідки також повідомив, що у свої бункери Путін не пускає двійників. Натомість російський президент відправляє їх на завдання, де не так безпечно.

Путін і його бункери: що відомо