У Литві мігранти влаштували бунт, прикордонники застосували сльозогінний газ

У Литві міранти не підкорились вимогам прикордонників та намагались прорватись до виходу в Центрі реєстрації іноземців в Пабраде у Литві. Прикордонники зупинили бунт, застосувавши сльозогінний газ.

Інцидент трапився 23 червня. Литовське видання пише, що люди не постраждали й нікому не знадобилась допомога медиків.

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Протест в Литві

Мігранти, які живуть в наметовому таборі в Литві, не підкорились почали бунтувати через:

статус, який їм надали у Литві;

рішення суду, який призначив для них обмеження.

Кілька десятків людей вели себе агресивно, шуміли, намагалися прорватися до виходу з табору, не підкорялися прикордонникам, які закликали їх до порядку,

– мовиться у повідомленні.

Очевидно, коли слова не спрацювали прикордонники почали діяти – вони застосували до людей сльозогінний зага, а також двічі витсрілили у повітря гумовими кулями.

Після цього мігранти повернулись до палаток та заспокоїлись. Нікому з них медична допомога не знадобилась.

Ще одна ймовірна причина бунту

Видання, з посиланням на LRT пише, що люди почали бунтувати також після того, як на дві доби заарештували двох громадянин раку. Їх ув'язнили через те, що вони надали неправу інформацію, заповнюючи документи на статус біженця.

За словами директора центру Олексанадра Кислова – більшість бунтарів – громадяни Іраку. Він також розповів, що вони були готові до можливих порушен порядку.

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