Достатнього одного тригера: у Росії є одне слабке місце, яке почне її руйнувати зсередини

Всередині Росія з кожним днем стає все крихкішою. Якщо еліти Кремля ще досі перебувають під тиском Владіміра Путіна, народ все більше охоплює ненависть до Москви.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, зауваживши, що для бунту буде достатньо однієї людини, яка б спровокувала масштабний бунт. Цікаво, що все це може початись саме з війська.

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Як Росія руйнується зсередини

Ще у 2023 році одразу 5 регіонів Росії (Калінінград та область, Санкт-Петербург та Ленінградська область, Кубань, Сибір та Урал) провели онлайн-референдуми за від'єднання від країни-агресорки. Народний депутат зазначив, що всі ці регіони об'єднує ненависть до Москви та розуміння, що без тиску Кремля вони можуть стати заможними і самостійними.

Однак для цього мусить бути тригер. Щоб це почалось – достатньо одного пострілу, який поведе за собою і спровокує хаос. Цим тригером може бути будь-який Попов, який через ненависть до ФСБ розпочне бунт, який розростеться,

– наголосив він.

Дунда зауважив, що насамперед Росія почне руйнуватись з мілітарних батальйонів та бандформувань – це слабке місце країни-агресорки. За ментальністю Росія дуже схожа на Азію, в країні-агресорці може відбутись щось на кшталт (і навіть більше) Арабської весни або ж повалення Башара Асада в Сирії.

Зараз російський медіапростір вирує інформацією про одну людину – скандальний генерал-майор Іван Попов, відомий за позивним "Спартак", повертається на фронт для командування підрозділом, сформованим із колишніх в'язнів. Саме він у 2023 році виявляв невдоволення військовій стратегії Кремля.

Такі люди мають всі можливості та емоційно-психологічний стан, щоб знести цю імперію. І їм не будуть перешкоджати ні ФСБ, ні поліція, бо вони не будуть спроможні це зробити,

– підкреслив народний депутат.

Тим часом в Кремлі атмосфера зовсім інша – усі еліти довгий час, а точніше понад 20 років, перебувають під владою російського диктатора та жодного разу йому не перечили. Вони, за словами Дунди, мають рабську психологію, тому будуть продовжувати терпіти.