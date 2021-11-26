Бурба керував блокуванням транспорту під час розгону Майдану, – Зеленський

Володимир Зеленський висловився про Василя Бурбу, колишнього начальника Головного управління розвідки Міноборони. Президент наголосив, що коли прийшов до влади, то хотів його звільнити.

Зеленський стверджує, що розвідники не дуже гарно про нього відгукувалися. Про це глава держави розповів під час пресмарафону 26 листопада.

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Зеленський про Бурбу: Він не розвідник, він СБУшник

Президент зазначив, що Бурба керував блокуванням транспорту, коли розганяли Майдан. "Це важливий момент. Тоді він був на Службі безпеки України. Він цим займався, але Порошенко вирішив його зберегти", – зауважив політик. Зеленський додав, що Бурба та п'ятий український президент були по різні сторони на Майдані, але потім опинилися в одній команді. Тоді Бурба очолив українську розвідку. "Він не розвідник, він СБУшник. Він особисто ніякі операції не виконував. Це та інформація, яка мені відома", – наголосив президент. Й додав, що чинний керівник розвідки Кирило Буданов всі ці операції виконує, тому й знає усі їхні деталі.

Бурба як керівник розвідки мене не влаштовував, – Зеленський

Бурба під час Революції Гідності обіймав посаду начальника Другого управління "К" Головного управління СБУ. Згідно з документами, оприлюдненими Геннадієм Москалем, був одним з виконавців планів, якими силовики намагалися "зачистити" Майдан у лютому 2014 року.

Президент зазначив, що скептично ставився до колишнього керівника розвідки. Раніше він, до слова, проживав поруч з резиденцією, у якій тимчасово живе Зеленський. "Він бізнесмен. Але це розвідка, а не "Бесарабка". Всім відомо, що він займався таким бізнесом. Він отримував ту чи іншу інформацію й на цьому заробляв гроші", – зазначив політик.

Такий керівник розвідки мене, а також на той час майбутнього міністра оборони Андрія Тарана не влаштовував. Всі розвідники про це знали. Всі бізнесмени про це знали. І я про це також знав. Так, можуть бути чутки, а можуть і ні,

– зауважив президент.

Президент розповів про доповіді від розвідки

За словами Зеленського, він щотижня збирав представників розвідки й ті йому доповідали, зокрема – Бурба. Мовиться не лише про ГУР, але й, зокрема, про Службу зовнішньої розвідки та прикордонну розвідку. Під час таких зустрічей президенту передавали важлив інформацію. Потім голова комітету розвідки аналізував все й разом усі робили висновки.

Глава держави запевнив, що ніхто ніколи не доповідав про операцію з "вагнерівцями". Мовляв, були дані про те, що вони є, що щось готується, що вони – бандити й 9 з них є громадянами України. Втім, це була лише загальна інформація.

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