У Польщі буревій знищив базу відпочинку, де перебували близько 20 людей

На півночі Польщі, в районі міста Ольштин, буревій розтрощив базу відпочинку біля озера, де на той час перебували близько 20 гостей.

Буревій накрив регіон на півночі країни в другій половині дня. Негода вирувала і в багатьох інших місцях на території країни – там вітер також завдав значної шкоди.

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Потужний буревій у Польщі

На території гміни Пурда вітер завдав великої шкоди, у тому числі поламав десятки великих дерев на території бази відпочинку біля озера серед лісу.

Це просто диво, що ніхто не постраждав… Руйнування величезні,

– розповіли в адміністрації комплексу відпочинку.

Повалені дерева впали прямо на будиночки, в яких на той час знаходилось близько 20 гостей, і розчавили два автомобілі.

Варто зазначити, що "помаранчеве" штормове попередження оголошували практично для всієї території Польщі, а для Підкарпатського воєводства поруч з Україною – "червоне".

У Польщі показали наслідки потужного буревію / Фото: KW PSP Olsztyn

До слова, днями у Брюматі, що на північному сході Франції, спостерігали незвичайний короткочасний торнадо. Негода вирувала усього 20 секунд, однак за цей час встигла підняти у небо кілька автомобілів.