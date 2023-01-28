Росіяни вирішили допекти Євросоюзу в Африці

Керівництво африканської країни Буркіна-Фасо вирішило відмовитися від військового співробітництва з Францією. Попри всі зусилля Парижу, вже було офіційне повідомлення про закінчення взаємин.

Удар по інтересах Франції

Франції доведеться вивести свої війська з цієї стратегічно важливої африканської країни. Хто буде замість французьких військ в Буркіна-Фасо?

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Звичайно, що приватна військова компанія "Вагнера". За допомогою її керівника Євгєнія Пригожина російські спецслужби й Владімір Путін встановлюють контроль над ще однією африканською країною.

Вони завдають удару по інтересах Франції та Європейського Союзу у важливій країні.

Для чого Кремлю африканська країна

Росіяни отримують у своє розпорядження контроль над родовищами для того, щоб Путін та його оточення могли збагачуватися. Ще одне важливе завдання Кремля – створення проблем для країн, пов'язаних з африканським континентом давніми історичними взаєминами.

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Це і є функція ПВК "Вагнера". Там, де офіційна Федеральна служба безпеки Росії не хоче світитися, там куди не збираються зараз надсилати російські війська – тепер діють вагнерівці. Тепер там діє саме та організація, яка надсилала своїх найманців у найскладніші для Збройних Сил України ділянки фронту.