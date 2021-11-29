На Бурштинській ТЕС стався вибух: є постраждалі
Джерело:ДСНС
На Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, стався вибух. Повідомлення про це рятувальники отримали ввечері 28 листопада.
Причиною вибуху стала розгерметизація екранної 6-міліметрової труби на котлі сьомого енергоблока. Як пояснили рятувальники, через розгерметизацію труби відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла.
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Що відомо про постраждалих
Наразі відомо, що опіків зазнали 2 працівників.
Сьомий енергоблок зупинили й вивели з експлуатації, замість нього ввели в роботу четвертий енергоблок. Наразі працює сім блоків, на роботу станції подія не вплинула,
– розповіли у ДСНС.
Загалом постраждали внаслідок вибуху 5 осіб. Усі вони є працівниками Бурштинської ТЕС. Їх оперативно госпіталізували до лікувальних закладів. На місці працює мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.
Згодом виникла пожежа
- ДСНС також повідомили про пожежу на ТЕС. Інформація про неї надійшла 29 листопада о 04:14. За даними рятувальників, займання виникло на покрівлі над котлом в блоці № 8 Бурштинської ТЕС.
- Пожежу ліквідували працівники добровільної пожежної дружини об’єкту до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
- Зауважимо, що на Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, помітили сірий дим. Він неабияк налякав місцевих. Причиною задимленості була аварійна зупинка енергоблоку.