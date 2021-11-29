На Бурштинській ТЕС стався вибух: є постраждалі

На Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, стався вибух. Повідомлення про це рятувальники отримали ввечері 28 листопада.

Причиною вибуху стала розгерметизація екранної 6-міліметрової труби на котлі сьомого енергоблока. Як пояснили рятувальники, через розгерметизацію труби відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла.

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Що відомо про постраждалих

Наразі відомо, що опіків зазнали 2 працівників.

Сьомий енергоблок зупинили й вивели з експлуатації, замість нього ввели в роботу четвертий енергоблок. Наразі працює сім блоків, на роботу станції подія не вплинула,

– розповіли у ДСНС.

Загалом постраждали внаслідок вибуху 5 осіб. Усі вони є працівниками Бурштинської ТЕС. Їх оперативно госпіталізували до лікувальних закладів. На місці працює мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Згодом виникла пожежа