На Бурштинській ТЕС стався вибух: є постраждалі

29 листопада 2021 , 09:33
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Джерело:

ДСНС

На Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, стався вибух. Повідомлення про це рятувальники отримали ввечері 28 листопада.

Причиною вибуху стала розгерметизація екранної 6-міліметрової труби на котлі сьомого енергоблока. Як пояснили рятувальники, через розгерметизацію труби відбувся викид газопарової суміші та газів з топки котла.

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Що відомо про постраждалих

Наразі відомо, що опіків зазнали 2 працівників.

Сьомий енергоблок зупинили й вивели з експлуатації, замість нього ввели в роботу четвертий енергоблок. Наразі працює сім блоків, на роботу станції подія не вплинула,
– розповіли у ДСНС.

Загалом постраждали внаслідок вибуху 5 осіб. Усі вони є працівниками Бурштинської ТЕС. Їх оперативно госпіталізували до лікувальних закладів. На місці працює мобільно-оперативна група ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області.

Згодом виникла пожежа

  • ДСНС також повідомили про пожежу на ТЕС. Інформація про неї надійшла 29 листопада о 04:14. За даними рятувальників, займання виникло на покрівлі над котлом в блоці № 8 Бурштинської ТЕС.
  • Пожежу ліквідували працівники добровільної пожежної дружини об’єкту до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
  • Зауважимо, що на Бурштинській ТЕС, що в Івано-Франківській області, помітили сірий дим. Він неабияк налякав місцевих. Причиною задимленості була аварійна зупинка енергоблоку.
Автор: Альона Захарова