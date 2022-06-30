"Сам стій проти спецназу": буряти масово втікають від боїв із ЗСУ

Буряти масово тікають від боїв з українськими захисниками та захисницями. Тим часом в Улан-Уде вже готуються зустрічати труни зі своїми "двохсотими".

Джерела 24 каналу у розвідці повідомили, що в Улан-Уде поїдуть трупи окупантів з 11 окремої десантно-штурмової бригади. Вочевидь, їх російська армія вважає трішки ціннішими, аніж бурятів-танкістів. Бо їхні тіла залишають гнити на полі бою.

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Водночас для Росії усі військові – лише "гарматне м'ясо". Країна-окупантка навіть не намагається зберегти життя своїм солдатам.

Зокрема, про це свідчить листування одного з офіцерів бригади десантників з представником штабу.

У штабі відчитували окупанта за рішення відступати. Загарбнику віддали наказ "тримати позиції при будь-яких умовах". Як аргумент у штабі наводять те, що вчора на позиції окупантів привезли "автоматичні гранатомети". Водночас десантник огризнувся, що "сам стій проти спецназу".



Як буряти тікають від ЗСУ / Скриншот джерел 24 каналу у розвідці

Окупанти спалюють тіла своїх військових

У ГУР Міноборони повідомили, що російські загарбники спалюють тіла своїх військових. Зокрема, на Херсонщині поблизу району аеродрому Чаплинка підготували котлован з автомобільними шинами. Туди скинули тіла вбитих окупантів й підпалили їх. Місцеві жителі поскаржилися на трупний сморід.

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