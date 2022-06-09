Бурятів вже відтягнули, вони небоєздатні, – Гайдай сказав, кого Росія кинула до Сєвєродонецька

Російські окупанти кинули основні зусилля, аби захопити Сєвєродонецьк на Луганщині. Однак підрозділи бурятів вже відтягнули від лінії фронту.

Про це 24 каналу розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Серед бурятів настільки великі втрати, що ворожі підрозділи стають просто небоєздатними.

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"Зараз є у нас інформація, що, наприклад, підрозділи бурятів вже відтягнули від лінії фронту", – розповів глава ОВА.

Кого Росія кинула до Сєвєродонецька

За словами Гайдая, російська сторона кидає солдатів, яких лише недавно мобілізувала, чоловіків з псевдореспублік на окупованих територіях Донеччини та Луганщини, вагнерівців, бурятів та удмуртів.

Вагнерівці – це вже не еліта, це просто приватна компанія. Еліта у них – ПВК "Ліга". Вони так само там (у Сєвєродонецьку – 24 канал),

– розповів очільник ОВА.

Як зауважив Гайдай, також поблизу є кадирівці, які постійно знімають на відео порожні будинки, а також те, як вони стріляють по кущах чи інших порожніх місцях.

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Російські військові нещадно обстрілюють Луганщину, намагаючись захопити область. Через цинічні обстріли ворога в Лисичанську загинула жінка.

За даними Генштабу, на Сєвєродонецькому напрямку російські солдати здійснювали вогневий вплив на підрозділи українських військ з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Привілля, Устинівка, Гірське та Катеринівка.

На Донецькому напрямку ворог, окрім застосування артилерії вздовж лінії зіткнення, завдав ракетного удару в районі Краматорська.

Впродовж доби 8 червня на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ відбили 7 атак ворога. Вони знищили 3 танки, 2 бойові броньовані машини та 4 одиниці автомобільної техніки противника. Водночас підрозділи протиповітряної оборони збили 6 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

У Міноборони розповіли, що зараз Сєвєродонецьк є найгарячішою точкою фронту. Це стратегічна мета росіян, щоб надалі здійснювати штурмові дії або певні оточення вже в Лисичанську. Тож росіяни кидають до Сєвєродонецька значну частину своїх сил.

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