Напої можуть містити хлорат

Причиною стало виявлення підвищеного рівня хлорату, що може становити потенційну загрозу для здоров'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France 24.

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Проблему виявили під час планової перевірки на виробничому підприємстві в Генті (Бельгія). Напої з кодами партій від 328 GE до 338 GE будуть вилучені з ринків шести країн:

Бельгії,

Нідерландів,

Великої Британії,

Німеччини,

Франції,

Люксембургу.

Чи є ризики для здоров'я споживачів

Компанія повідомила, що більшість продукції вже вилучена з магазинів до моменту її потрапляння до споживачів. Французьке представництво Coca-Cola зазначило, що ризик для здоров'я є "дуже низьким", і поки відкликання не поширюється на французький ринок.

Coca-Cola попросила вибачення у своїх споживачів і перебуває у постійному контакті з регуляторами країн, де було виявлено порушення. Наразі скарг від споживачів не надходило, а компанія продовжує працювати над завершенням процесу вилучення продукції.