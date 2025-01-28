Напої можуть містити хлорат
Причиною стало виявлення підвищеного рівня хлорату, що може становити потенційну загрозу для здоров'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на France 24.
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Проблему виявили під час планової перевірки на виробничому підприємстві в Генті (Бельгія). Напої з кодами партій від 328 GE до 338 GE будуть вилучені з ринків шести країн:
- Бельгії,
- Нідерландів,
- Великої Британії,
- Німеччини,
- Франції,
- Люксембургу.
Чи є ризики для здоров'я споживачів
Компанія повідомила, що більшість продукції вже вилучена з магазинів до моменту її потрапляння до споживачів. Французьке представництво Coca-Cola зазначило, що ризик для здоров'я є "дуже низьким", і поки відкликання не поширюється на французький ринок.
Coca-Cola попросила вибачення у своїх споживачів і перебуває у постійному контакті з регуляторами країн, де було виявлено порушення. Наразі скарг від споживачів не надходило, а компанія продовжує працювати над завершенням процесу вилучення продукції.