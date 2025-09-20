Скільки платить YouTube у 2025 році?

Оплата за 1000 переглядів на YouTube нестабільна. Кінцева виплата залежить від цілої сукупності факторів, зокрема, тематики контенту, формату відео, країни і так далі, пише 24 Канал з посиланням на Exploding Topics.

Які прибутки з YouTube у 2025:

Найвищі прибутки зараз мають автори контенту, який орієнтований на США, Канаду, Велику Британію, Австралію та Німеччину. В середньому, за 1000 переглядів вони отримують від 3 до 11 доларів.

А от відео на аудиторію з України, Бразилії, індії чи Південно-Східної Азії приносять своїм авторам невеликі кошти. Оплата складає максимум 1 – 2 долари за 1000 переглядів, а інколи і менше.

Чому відео для деяких країн приносять більший прибуток? Прибуток за відео формується на основі вартості реклами для певної частини аудиторії. Чим більше платить рекламодавець, тим вища оплата для автора.

Яка монетизація за YouTube Shorts?

Зараз YouTube активно просуває формат Shorts, проте оплата за такі ролики доволі низька. Дані AIR Media-Tech показують, що у липні 2025 року, залежно від країни, автори отримували за 1000 переглядів:

32 центи – у Швейцарії;

20 центів – у Великій Британії;

буквально, декілька копійок в Індії та Бразилії.

Відповідно, отримати значні кошти за контент в Shorts не вдасться. За довгі ролики дохід набагато більший.

Розберемося на прикладі Великої Британії, де:

за довгі відео середня оплата за 1000 переглядів – 6,53 долара, відповідно, за 100 000 прибуток складає – 653 долари;

за Shorts – де 1000 переглядів коштує 0,2 долара – вийде заробити за 100 000 переглядів усього 20 доларів.

Чи можна заробляти з соцмереж зараз?

Соцмережі дозволяють зароблти по-різному. Необов'язково бути автором, значні прибутки можна мати і з іншої діяльності. Наприклад, якщо стати сценаристом або монтажером.

Зараз можна заробляти і на TikTok. Монетизація у цій соцмережі мінімальна, а от вартість реклами в блогерів доволі велика.

Зверніть увагу! Заробляти можна і на прямих трансляціях. Зокрема, в TikTok. Основний дохід там формується з подарунків, які роблять глядачі.