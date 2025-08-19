Чому змінюють бренд?

Це пов'язано з виокремленням низки медійних активів корпорації Comcast в окрему компанію Versant, повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Дивіться також Paramount заплатить 16 мільйонів доларів Трампу, але вибачень не буде

Назва MSNBC з'явилася ще у 1996 році, коли канал створювали як спільний проєкт Microsoft та NBC. Тепер же, після реструктуризації, керівництво вирішило, що телеканалу потрібна нова ідентичність.

"У цей перехідний період NBC Universal вирішила, що наш бренд потребує окремого позиціонування. Це дозволяє нам самостійно визначати свій курс і підкреслити незалежність", – пояснила президентка MSNBC Ребекка Кутлер у зверненні до співробітників.

Що буде з іншими каналами?

Окрім MSNBC, у нову структуру Versant увійдуть також USA Network, CNBC, E! Entertainment, Oxygen і Golf Channel. Водночас жоден інший канал назву не змінює.

Зауважте. Зокрема, бізнес-канал CNBC зберігає ідентичність, адже від початку мав більшу автономію і рідше перетинався з політичним контентом.

Що цьому передувало?

Рішення про ребрендинг збіглося з масштабними змінами на американському телеринку. У липні, напередодні злиття Paramount і Skydance, канал CBS несподівано закрив популярне вечірнє шоу The Late Show зі Стівеном Колбертом.

MSNBC, як і Колберт, неодноразово ставав мішенню критики з боку президента США Дональда Трампа, який іронічно називав канал MSDNC, натякаючи на його близькість до Демократичної партії.