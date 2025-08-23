Хто може не платити податки у 2025 році?

ФОПи, які перебувають на військовій службі, звільнені від сплати одразу декількох податків, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Зверніть увагу! Також ця можливість зафіксована у Податковому кодексі.

Мобілізовані ФОП мають право не сплачувати;

військовий збір;

ЄСВ (якщо ФОП не має найманих працівників);

ПДФО;

єдиний податок.

Зауважимо про особливий порядок для підприємців, які мають найманих працівників. Адже ФОП зобов'язані продовжувати виплату зарплат. Для цього підприємці мають уповноважити когось здійснювати цей процес.

Єдиний внесок, нарахований уповноваженою особою з таких виплат, сплачується таким демобілізованим (звільненим з військової служби) платником єдиного внеску протягом 180 календарних днів з дня його демобілізації (звільнення з військової служби), без нарахування штрафних і фінансових санкцій,

– йдеться у законі.

Як підприємці можуть отримати таку пільгу?

Така пільга має застосовуватись автоматично, на підставі даних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Діятиме ця можливість так:

з 1 числа місяця, коли відбулася мобілізація;

або ж укладення контракту (проте не раніше 24 лютого 2022 року).

Якщо ж дані у реєстрі відсутні, щоб отримати таку пільгу, підприємці мають подати спеціальну заяву у контролюючий орган. Також необхідно додати документи, які підтверджують факт проходження служби (наприклад, копію військового квитка).

Подати таку заяву можна через кабінет платника. Звернення можливе як в електронній, так і паперовій формі.

Нагадаємо! Раніше ми розповідали, що пенсіонери, які отримують виплату за віком, можуть не сплачувати земельний податок. Пільга діє, якщо їхня ділянка відповідає визначеним лімітам.