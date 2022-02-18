Бути готовими, – Галушкін розповів про головні завдання резервістів на вишколах

Сили тероборони – окремий рід сил Збройних сил, який створили для того, щоб виконувати відповідні завдання. Їм насамперед потрібно бути готовими їх виконувати.

Це зробили для того, щоб бойові бригади, військові частини, які виконують завдання в операціях оперативних угруповань чи оперативно-тактичних угруповань військ, не виконували завдання, які безпосередньо не пов'язані з виконанням бойових завдань. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів головнокомандувача Сил тероборони ЗСУ Юрій Галушкін.

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Які завдання резервістів Сил тероборони

За його словами, це зробили для того, щоб відповідними завданнями займалися Сили тероборони.

Коли Сили тероборони на базі цих батальйонів і бригад зі штату мирного часу розгортаються до штату воєнного часу, то нас стає дуже багато, ми покриваємо всю Україну й виконуємо завдання,

– наголосив Галушкін.

У законі прописали 12 відповідних завдань, серед яких:

охорона об'єктів критично важливої інфраструктури;

забезпечення розгортання бойових частин ЗСУ, тобто оперативних угруповань військ, охорони державних інституцій, територіальних громад тощо.

Галушкін: Треба не тільки вміти володіти зброєю

Він пояснив, що завдання резервістів Сил тероборони – не приходити на суботні вишколи. На них вони лише набувають знань, спроможності бути готовими до виконання завдання. Резервіст у результаті таких суботніх вишколів повинен:

знати свого командира в обличчя;

орієнтуватися, які завдання покладуть на його підрозділ, відділення, взвод чи роту;

як він виконуватиме це завдання.

"Найголовніше завдання на вишколі – це не тільки навчитися володіти зброєю, вміти її застосовувати, розуміти, що відбувається і як виконують завдання, вміти користуватися засобами зв'язку, а й бути готовими до виконання основних завдань", – зауважив Галушкін.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Повне інтерв'ю Юрія Галушкіна: дивіться відео

Вишкіл резервістів: що відомо

Перший вишкіл резервістів має відбутися вже у березні 2022 року. Про це повідомив глава Збройних сил України Валерій Залужний.

Окрім цього, територіальні громади також створюють власні добровольчі формування.

До кінця березня у прикордонних областях показники укомплектованості батальйонів територіальної оборони повинні збільшити на 20%.



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