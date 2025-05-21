"Війна потребує рішень по суті": Бутусов заявив, що мобілізувався до Нацгвардії

Відомий журналіст Юрій Бутусов долучився до лав Сил оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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Що відомо про мобілізацію Бутусова

Журналіст сказав, що мобілізувався в травні до лав Національної гвардії України. Але на яку саме посаду він потрапив і що робитиме в Силах оборони – не уточнив.

Війна потребує рішень по суті, саме тому я вирішив іти в армію. Тому що я розумію, що саме в такій критичній обстановці, якщо ти щось розумієш, не треба очікувати,

– заявив він.

Власне, про мобілізацію Бутусова стало відомо випадково. Медійники просили його прокоментувати скандал із комбатом Ширшиним. А оскільки він давав коментар у формі, журналісти уточнили інформацію.

За словами Бутусова, він не встиг написати пост про свою мобілізацію.

Бутусов пише про проблеми в армії, є головним редактором видання "Цензор.нет". Водночас журналістові часто дорікали, що він не служить.

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