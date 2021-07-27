Звільнення Хомчака пов'язане з тим, що Тарана призначав Єрмак, – Бутусов

Володимир Зеленський ухвалив рішення звільнити головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака. На такі дії президента міг вплинути керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Про це в ефірі 24 каналу розповів головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. Він зазначив, що мовиться про конфлікт між Русланом Хомчаком та міністром оборони Андрієм Тараном.

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"Звільнення Хомчака пов'язане з тим, що міністра оборони Андрія Тарана призначав Андрій Єрмак. Коли президент зрозумів, що Таран мало що розуміє в управлінні міністерством, то Єрмак помстився і прибрав з Тараном ту людину, яка доклала багато зусиль, щоб Таран втратив будь-яку підтримку Зеленського", – пояснив Бутусов.

Відтак Єрмак запропонував звільнити і командувача ЗСУ і міністра оборони. За словами Бутусова, зараз прибрали заступників Тарана, а потім звільнять і його самого.

Армія має подвійну структуру управління

Бутусов зазначив, що конфлікт розпочався одразу після того, як Таран обійняв посаду міністра. Зеленський спілкувався з Хомчаком, але не залучав до комунікації головнокомандувача ЗСУ.

"Президент ввів Хомчака до складу Ради національної безпеки і оборони й з ним напряму розв'язував питання. Звичайно, що це дратувало Тарана. Було багато речей, які президент не намагався вирішити", – сказав Бутусов.

Також головний редактор "Цензор.НЕТ" підкреслив, що в Україні зберігається подвійна структура управління армією. Тобто окремо є міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ.

Вони постійно конфліктують, бо керують одним і тим самим, однією армією. Цього, до речі, немає в жодній країні НАТО,

– розповів Бутусов.

За його словами, Руслана Хомчака переводять в РНБО. Він буде першим заступником секретаря Олексія Данілова.

Новим очільником ЗСУ став Валерій Залужний . Він є командувачем оперативного командування "Північ".

Бутусов про звільнення Хомчака: дивіться відео