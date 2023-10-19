Був "Бабай" і немає: на Запоріжжі ліквідували одіозного терориста, який хотів "взяти" Київ

В Україні ліквідували російського окупанта Олександра Можаєва із позивним "Бабай". Сили оборони України ліквідували "Бабая" на Запорізькому напрямку.

Про знешкодження терориста повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан. Інших деталей про ліквідацію "Бабая" Штефан не повідомив.

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У Росії підтверджують загибель "Бабая"

Російські телеграм-канали теж пишуть, що Можаєв відійшов у вічність. Однак пропагандисти стримано пишу, мовляв, терорист "Бабай" нібито помер, а не був ліквідований.

Ще у 2014 році "Бабай" лякав українців погрозами, які у 2022 році використовувала російська пропаганда. Зокрема, "Бабай" казав, що нібито найближчим часом Київ буде захоплений. Тезу про "Київ за три дні" використовували й пропагандисти на початку повномасштабного вторгнення.