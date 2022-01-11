Був у декреті: у поліції відреагували на затримання п'яного полковника з Одещини

Днями у Чернівцях затримали п'яного полковника з Одеської області. У поліції підтвердили, що мовиться про В'ячеслава Єфтенія, але наголосили, що чоловік перебуває у декретній відпустці.

У поліції запевняють, що фігурант скандалу наразі не очолює управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Одеській області.

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Поліції кажуть, що Єфтеній у декреті

У департаменті наголосили, що оприлюднена у ЗМІ інформація про те, що 8 січня у Чернівцях патрульні поліцейські зупинили начальника одеського управління стратегічних розслідувань, який керував автівкою п'яним, не відповідає дійсності.

Особа, про яку йдеться у повідомленнях ЗМІ – В'ячеслав Єфтеній – з 1 вересня 2021 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною,

– заявили у поліції.

Там додали, що наказ про його відпустку видали ще 30 серпня 2021 року, його підписало керівництво департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Затримання п'яного полковника: що відомо

У ніч на 8 січня у Чернівцях, на вулиці Винниченка правоохоронці зупинили позашляховик. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Однак тест на алкоголь відмовився пройти.

З'явилася інформація, що за кермом машини був високопоставлений правоохоронець з Одеси. У поліції тоді не називали прізвище, однак ЗМІ писали, що мовиться про Єфтенія. У мережі опублікували відео, як порушник намагався домовитись з патрульними. Поліцейський хотів вирішити все "полюбовно".

На відео чутно, як чоловік говорить, що він полковник, а також розповідає про своє "становище в системі". Крім цього, від нього пролунала заява, що країну вс**ли в гі**о".

20 вересня 2021 року на посаду начальника управління стратегічних розслідувань в Одеській області призначили підполковника поліції Дениса Флорова."Думская" повідомила, що посадовець потрапляв у скандали й раніше . ЗМІ звинувачували Єфтенія у тиску на бізнес та надто м'якому ставленні до "бурштинової мафії".

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