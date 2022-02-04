Був елементом пропаганди: у Полтаві демонтували пам'ятник Суворову

У Полтаві демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову. Монумент стояв у дворі київського військового ліцею імені Івана Богуна, але керівництво закладу ініціювало, щоб його прибрали.

З навчального закладу пам'ятник перенесли до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації. Він стояв там як експонат.

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Лист від директора УІНП

Очільник Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович написав музею листа. У зверненні він закликав демонтувати монумент, бо той "не є пам'яткою історії, мистецтва, культури, архітектури, містобудування, науки та техніки".

Його виготовив у 1974 році скульптор-аматор, тому художня цінність під питанням. Монумент був одним з елементів радянської наочної агітації та пропаганди. Вона втратила своє значення після того як Україна стала незалежною,

– пояснив Дробович.

Згідно з його баченням, із цих фактів випливає, що доцільність експонату можна розглядати у контексті монументальної пропаганди епохи СРСР.

Спірний експонат демонтували

За словами регіонального представника Українського інституту національної пам'яті Олега Пустовгара, музей виправив помилку.

Полтава виявилася негостинною до ката українського та польського народів. Десь менше, ніж півроку простояв,

– сказав він.

Демонтаж пам'ятників російським діячам в Україні

У жовтні 2021 року в містах Лубни та Лохвиці на Полтавщині невідомі повалили пам'ятники радянським діячам. Зокрема, повалили монументи Чапаєва та комсомольців.

Також у Львові на Марсовому полі демонтували радянську зірку зі серпом і молотом. Таке рішення про руйнування монументу прийняла міська рада.

На Черкащині останній монумент комуністу Дефору Дубковецькому вирішили демонтувати. Він був розташований у Тальному.

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Олександр Суворов брав участь у придушенні Коліївщини в Правоборежній Україні. Під керівництвом Суворова у 1778 році відбулася депортація кримських християн до Російської імперії.

Повний допис Олега Пустовгара

Констатую конструктивний підхід дирекції музею. Непорозуміння, помилку виправлено. Полтава виявилася негостинною до ката українського і польського народів.