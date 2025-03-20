Після контактів з росіянами США "зробили крок назад" у припиненні вогню, – Зеленський

Під час переговорів у Джидді Україна та США погодилися на повне припинення вогню. Однак після контактів з Путіним американці зробили крок назад.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Володимира Зеленського та Йонаса Гара Стере за підсумками переговорів.

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Що Зеленський думає про зміну риторики США

На думку президента, на переговорах у Джидді американська сторона зробила стрибок, крок вперед і висловила бажання говорити не про часткове припинення вогню, а про повне. Українська делегація зв'язалася з Зеленським, і той одразу погодився.

Ми хочемо йти до закінчення війни. Всі були дуже раді. В цілому вважаю була дуже успішна зустріч. Мало того, я вважаю, що це була перша наша двостороння зустріч з таким результатом, позитивним, незважаючи на довготривалість,

– зазначив президент.

Однак після цього був контакт американців та росіян, після якого, на думку Зеленського, стався крок назад, оскільки почало мовитися про часткове припинення вогню.

Ми готові краще кроки вперед робити. Але в партнерстві з американцями тепер готові зробити крок назад і говорити про часткове припинення вогню,

– зазначив президент.

Зміст цього перемир'я наступний: припинення вогню щодо безпеки енергосистеми обох країн. Тобто без будь-яких атак на енергетику, а також іншу цивільну інфраструктуру. Україна підготує список об'єктів, які, на її думку, є цивільною інфраструктурою.

У понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії відбудеться зустріч США та України, а одразу після цього американці зустрінуться з росіянами. Тобто це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику.