Був не просто політиком чи історичною постаттю, – Зеленський про смерть Кравчука

Володимир Зеленський відреагував на смерть першого президента України. Глава держави подякував Леоніду Кравчуку за цінні поради.

Кравчук завжди знаходив час, щоб дати пораду Зеленському

Леонід Макарович був тією людиною, яка завжди вміла знайти мудрі слова, які б почули всі українці. Про це Зеленський сказав у своєму нічному відеозверненні, повідомляє 24 канал.

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Він наголосив, що таке вміння Кравчука було особливо важливим у кризові моменти. Адже тоді від мудрості однієї людини могло залежати майбутнє усієї країни.

Леонід Макарович проявив саме таку свою мудрість наприкінці 1980 років, коли поставав український рух. Він блискуче пройшов 1991 рік. Це тільки зараз може виглядати, ніби тоді йому було просто. І що б не було потім, Леонід Кравчук завжди залишався з Україною,

– зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що саме завдяки своїй мудрості Кравчук був по-особливому веселим. Він завжди цінував кожну хвилину життя. Попри це перший президент знаходив час, щоб допомогти розібратися у складній ситуації та дати пораду. "За це я йому особисто вдячний", – наголосив Зеленський.

"Він дитиною пережив Другу світову війну, пережив окупацію. Леонід Макарович знав, чого коштує свобода. І всім серцем хотів для України миру", – розповів президент.

Він переконаний, що українці обов'язково це реалізують і досягнуть миру й перемоги.

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського:

Що відомо про смерть Кравчука

Улітку 2021 року політику провели операцію на серці і він перестав з'являтися на публіці.

Кравчук перебував у реанімації під апаратом штучної вентиляції легень.

Згодом стало відомо, що політик вирушив на реабілітацію до Німеччини.

10 травня Верховна Рада повідомила про смерть Першого Президента України Леоніда Кравчука.

На тлі загрози повномасштабного нападу Росії на Україну у січні 2022 року політик звернувся до українців. Він казав, що хоче "схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю". Перед тим Кравчук говорив, що стрілятиме до останнього, якщо побачить ворога.