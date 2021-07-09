Заступник Табачника та уникнення люстрації: що відомо про нового заступника Єрмака

В Офісі Президента відбулись певні кадрові зміни. Наприклад, заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака, відповідальним за гуманітарний напрямок, призначили Олексія Дніпрова.

У часи президентства Віктора Януковича Дніпров обіймав посаду заступника міністра освіти та науки Дмитра Табачника.

До речі Зеленський звільнив Костюка з Офісу Президента, але призначив своїм радником

Що ще відомо про Дніпрова

Чиновник з 2003 року працював у Верховній Раді. Він обіймав посади старшого консультанта та головного консультанта Апарату парламенту.

З 2005 року був керівником служби віцепрем’єр-міністра України.

У 2015 році Дніпрова призначили заступником глави Адміністрації Президента Петра Порошенка.

У 2019 році він став очільником Апарату Офісу Президента.

Також політик з 2019 року був головою комісій при президентові з питань громадянства та помилування.

Уникнення люстрації

Журналісти "Схем" з'ясували, що у 2015 році Дніпров уникнув люстрації завдяки листу очільника Національного агентства з питань держслужби Костянтина Ващенка на адресу Адміністрації Президента.

Ващенко у листі писав, що Дніпров не підлягає люстрації, бо за часів Януковича мав посаду "заступник міністра – керівник апарату". Натомість під люстрацію підпадали чиновники, що були лише "заступниками міністра". Таким чином Ващенко доводив, що посади, яку обіймав Дніпров, у законі "Про очищення влади" немає. Так само й стверджував сам Дніпров.

На посаді заступника міністра освіти я ніколи не перебував. Я перебував на посаді заступника міністра освіти і науки – керівника апарату. Це абсолютно різні посади,

– сказав Дніпров.

Інші кадрові зміни

Зеленський звільнив Юрія Костюка з посади заступника керівника ОП, але призначив його своїм позаштатним радником. Новою очільницею апарату ОП призначили Марію Вітушок.

Крім того, Зеленський підписав указ про призначення нового прессекретаря Сергія Никифорова.

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