Бувають люди холерики, – Вірастюк відреагував на поведінку Киви

Одіозний нардеп Ілля Кива 17 червня у Верховній Раді влаштував бійку з Миколою Тищенком. Вже 18 червня він зняв штани просто у залі парламенту.

Можливо, поведінку Киви варто пов'язувати із посттравматичним стресовим розладом. Таку думку в програмі "Перехресний допит" висловив народний депутат та спортсмен Василь Вірастюк.

До теми Хотіли, щоб я вибіг, – Вірастюк про бійку Тищенка та Киви

Вірастюк пояснив шокуючу поведінку Киви

Можливий посттравматичний стресовий розлад у Киви, на думку Вірастюка, зумовлений тим, що депутат є ветераном війни на Сході. Крім того, він має посвідчення учасниками бойових дій.

Все може бути. Але це не факт. Бувають люди холерики просто,

– наголосив Вірастюк.

Крім того, він зазначив що не є фахівцем, тому не може стверджувати, хоч знає Іллю Киву особисто вже не 1 рік. На його думку, бувають люди, які просто не можуть стримувати емоції.

Довідка. Посттравматичний стресовий розлад – це хронічне порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події. Зокрема, його часто спостерігають у ветеранів війни та жертв насильства.

Повне інтерв'ю Василя Вірастюка у програмі "Перехресний допит": дивіться відео