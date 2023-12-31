Росіянам знову тривожно: у Бєлгороді лунали сирени
В російському Бєлгороді знову неспокійно. Вранці 31 грудня окупанти увімкнули сирени.
Про це з посиланням на росЗМІ, пише 24 Канал. На оприлюднених у мережі кадрах чути звуки сирени.
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Зранку в Бєлгороді увімкнули сирени
Останній ранок 2023 року у росіян був тривожним. У Бєлгороді сповіщали про "ракетну небезпеку".
У Бєлгороді виють сирени: дивіться відео
Тривога в Бєлгороді: дивіться відео
Місцевих закликали йти в укриття. Щоправда, відкрити їх окупанти "забули". Так, у мережі росіяни скаржилися, що укриття зачинені. Також публікували відповідні фото та відео.
Росіяни скаржилися на закриті під час тривоги укриття: дивіться відео
Сховатися в укриття не вдалося / Фото з соцмереж
О 10:13 так званий губернатор Бєлгородщини Гладков оголосив про відбій.
Коротко про вибухи в Бєлгороді
- Джерела 24 Каналу у спецслужбах 30 грудня повідомили, що Сили оборони та безпеки завдали ударів по військових об'єктах у Бєлгороді.
- Також зауважили, що внаслідок непрофесійних дій російської "ПеВеО" у місті є руйнування цивільної інфраструктури.
- До речі, самі окупанти звітували, що "збити вдалося все".
- Внаслідок непрофесійної роботи російської протиповітряної оборони загинули 24 особи. Також пропагандисти повідомляли про понад 100 постраждалих.