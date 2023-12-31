Росіянам знову тривожно: у Бєлгороді лунали сирени

В російському Бєлгороді знову неспокійно. Вранці 31 грудня окупанти увімкнули сирени.

Про це з посиланням на росЗМІ, пише 24 Канал. На оприлюднених у мережі кадрах чути звуки сирени.

Зверніть увагу Вибухи у Бєлгороді та непрофесійна робота ППО: все, що відомо

Зранку в Бєлгороді увімкнули сирени

Останній ранок 2023 року у росіян був тривожним. У Бєлгороді сповіщали про "ракетну небезпеку".

У Бєлгороді виють сирени: дивіться відео

Тривога в Бєлгороді: дивіться відео

Місцевих закликали йти в укриття. Щоправда, відкрити їх окупанти "забули". Так, у мережі росіяни скаржилися, що укриття зачинені. Також публікували відповідні фото та відео.

Росіяни скаржилися на закриті під час тривоги укриття: дивіться відео

Сховатися в укриття не вдалося / Фото з соцмереж

О 10:13 так званий губернатор Бєлгородщини Гладков оголосив про відбій.

Коротко про вибухи в Бєлгороді