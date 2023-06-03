"З голою д**ою на мороз": Пригожин після розгрому під Бахмутом зібрався "захищати" Бєлгород

Вагнерівців воїни ЗСУ фактично повністю розгромили у Бахмуті, тому тепер Євгеній Прігожин, хоче підтягнути рештки своїх посіпак на Бєлгородщину. Там продовжує діяти Російський добровольчий корпус.

Вагнерівці зазнали колосальних втрат під Бахмутом. Там пакетизувалося щонайменше 20 тисяч найманців Пригожина. Не зумівши досягнути жодних результатів там, Пригожин взявся вихвалятися, що піде "захищати" Бєлгородщину, де сьогодні – спекотно. Деталі маразматичної заяви екскухаря Путіна поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Якщо Кадиров та його посіпаки вже давно відомі, як "тіктокери", схоже, Пригожин вирішив розкрутити собі телеграм-канал й вкотре закинув туди "епічне звернення" до міноборони Росії. У ньому ватажок вагнерівців заявив, що збирається йти "захищати" Бєлгородщину та її жителів.

Вагнерівці, точніше те, що від них залишилося, начебто вже готові зайти у Бєлгородську область та не збираються "питати дозволу міноборони". Єдине, що начебто турбує Пригожина – дефіцит боєприпасів. За словами терориста, "без них марно виходити, як то кажуть, з голою д**ою на мороз".

Що відбувається на Бєлгородщині

Російські військові продовжують обстрілювати Бєлгородщину, намагаючись зупинити Російський добровольчий корпус. Що буде з місцевим населенням, Кремль, звичайно, не хвилює. Жителі Бєлгородської області охоче підтримували геноцид українців, але коли війна прийшла до них раптом захвилювалися.

Станом на 3 червня російські добровольці заявили, що погодили з Україною відкриття гуманітарних кордонів для жителів Бєлгородщини. Щоб врятуватися від російських військових, росіянам пропонують виїхати в Україну.