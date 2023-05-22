Чи причетна Україна: Подоляк прокоментував події в Бєлгородській області
Джерело:Михайло Подоляк
Тиждень для росіян у Бєлгородській та Брянській областях явно почався невдало. Добровольчі формування росіян вирішили "визволити" регіони з-під російського ярма.
Резонансну подію вже прокоментував радник глави ОП Михайло Подоляк. Він, зокрема, відповів, чи причетна до цього Україна.
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Чи причетна Україна до заворушень в Росії
Подоляк, перш за все, пояснив, що єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках.
Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії,
– йдеться у повідомленні.
Водночас додамо, що представник ГУР Андрій Юсов сказав, що легіон "Свобода Росії" та "Російський добровольчий корпус" проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців. Крім того, Юсов спростував версії пропагандистів про "українську ДРГ".
"Визволення" Бєлгородської області: головне
- Бійці "Російського добровольчого корпусу", що воюють на боці ЗСУ, завітали на Бєлгородщину та Брянщину. Бійці показали себе біля табличок Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка та заявили: "Час боротьби за свободу Росії настав".
- Вже згодом бійці РДК заявили, що повністю звільнили село Козинку Бєлгородської області. Зміни на карті Росії вже зафіксували в команді DeepState. Зокрема, невелика частина Бєлгородської області стала сірою.
- Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що кремлівському диктатору Владіміру Путіну повідомлено про спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область. Москва цинічно звинуватила в усьому "українську ДРГ".
- Добровольці продовжують просування Бєлгородською областю. Наразі там гучно не лише через "бавовну", у хід пішли танки та вертольоти. У мережі публікують відео, на якому, ймовірно, вертоліт російських бійців скидають теплові пастки в одному із населених пунктів Бєлгородської області.
- В Росії вже заявили, що під час подій у Бєлгородській області у місті Грайворона поранення отримав заступник голови адміністрації міста. Крім того, поранено два співробітники МНС.