У Бєлгороді окупанти зґвалтували трьох неповнолітніх дівчат

Окупанти, як виявилось, чинять звірства не лише з українцями, але й з росіянами. Зокрема, ґвалтують дівчат у російських містах, з яких їх відправляють в Україну.

Чергове підтвердження цьому надали наші розвідники. Їм вдалось перехопити розмову окупанти з його матір'ю. Зараз він перебуває на Харківщині.

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Окупанти звільняються, заміни не буде

Загарбник розповідає матері про те, що всі 30 людей з його бригади написали заяви на звільнення, навіть командир. Вона бідкається, щоб в тюрму за це не посадили. При цьому каже, що правильно зробили.

Окупант запевнив матір, що не посадять. На що вона йому сказала, що всі йому подібні в росії по адвокатах бігають. А той їй у відповідь, що за ними всі бігають на фронті й просять лишитись. Обіцяють відпустку на 10 днів, але тільки щоб назад вернулись. Загарбник, відвідавши українського спротиву, каже, що як відпустять, то він сюди більше ні ногою.

Мама окупанта розповідає, що всіх забирають, а в Бєлгороді сидить 500 людей, мають приїхати їм на заміну. Він же пояснює, що їх не відправлять, бо вони там дівчат зґвалтували. Їм по 14, 15 та 17 років.

Мати ж розказує, як в них чоловіків змусили підписати контракти. А той каже, що не можуть насильно, хіба якщо грошей пообіцяють, а ті підпишуть. Мовляв, він також так погодився їхати за гроші.

"Бавовна" в Бєлгороді

У Бєлгородській області 18 серпня сталися нові сильні вибухи. У Валуйському міському окрузі запалав склад із боєприпасами. Голова округу вивозив мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань. На місце приїхали оперативні служби. Причину, як завжди, не називали.

Склад боєприпасів детонував кілька годин. Видовище було яскраве та гучне. Вогняна панорама затягнула все небо. За словами місцевої влади, внаслідок цього інциденту постраждалих не було.

Ця "бавовна" у російському Бєлгороді не вперше. Зокрема, ще на початку липня у російському Бєлгороді пролунали гучні "хлопки". Після них над містом скупчились хмари диму. Там нібито працювала ППО, місцеві росіяни налякались, як завжди.

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