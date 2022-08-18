У Бєлгород повернулася "бавовна" – детонують склади боєприпасів: жителів сіл евакуюють

У Бєлгородській області нова загадкова "бавовна". У Валуйському міському окрузі палає склад із боєприпасами.

Нова "бавовна" у Бєлгородській області почалась ввечері 18 серпня, в районі села Тимоново Валуйського міського округу.

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Боєприпаси сильно детонують

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загорівся склад із боєприпасами. Судячи з відео, склади не просто "загорілись". Вони детонують вже щонайменше декілька годин. Зокрема можна побачити потужні спалахи на місці займання. Це свідчить про те, що снаряди продовжують вибухати.

Жителів сіл евакуюють

Голова округу вивозить мешканців сіл Тимоново та Солоті на безпечну відстань. На місце приїхали оперативні служби.

Наразі місцева влада намагається встановити причину пожежі. Цікаво, що трапилось? Хтось покурив, чи, можливо, "головотяпство"?

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Чи є постраждалі

У росії повідомляють, що внаслідок пожежі на складах боєприпасів ніхто не постраждав. За останніми даними, поранених та жертв немає.

Варто зауважити, що саме з Бєлгородської області росіяни регулярно обстрілюють Харківщину. Звідти "приліт" ракети по Харкову складає менш ніж хвилину часу.

Востаннє "бавовну" у Бєлгороді чули 6 серпня. Щоправда, її влаштували самі росіяни. Так, над регіоном розірвались 2 російські ракети, які були випущені на Харків.

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