У Бєлгород "завезли свіжу бавовну": в околицях міста видніються стовпи диму
Мешканці Дубового у Бєлгородській області повідомляють, що у різних частинах міста видно дим.
Що стало причиною цього диму – наразі невідомо. Але місцева влада заперечує, що на території Бєлгородської області, яка межує з Україною, щось горить. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє 24 канал.
До теми Згоріла ціла вулиця: у Росії знову масштабні пожежі – горять будинки та ринок
Тим часом місцеві телеграм-канали показують стовбури диму, які утворюють велику чорну хмару.
Подібні клуби диму зафіксували й жителі селища Дубове. Але де саме ця пожежа вони наразі не можуть зрозуміти.
Тим часом в МНС Росії пожежу заперечують. Там кажуть, що щось горить на території України.
Неподалік зранку "щось прилетіло"
Зауважимо, що цього ранку в районі села Червоний Хутір, який недалеко від кордону з Україною, "прилетіло щось серйозне". Місцевий житель показав уламки невідомого літального об'єкту та величезну яму неподалік. За його словами, вона нова.
Загадкові пожежі та "хлопки" в Росії: останні події
- У російському Бєлгороді вже понад тиждень щось "хлопає". Зокрема 1 травня горіли резервуари з паливом й були чутні вибухи. Згодом виявилось, що горять приміщення, які належать міноборони Росії. Численні звуки "хлопків" могли видавати боєприпаси.
- 2 травня сталася велика пожежа неподалік міста – люди посеред дня чули вибухи, після чого побачили величезний стовп диму. У той же день у Бєлгороді сталася пожежа на складі з боєприпасами.
- 3 травня звуки, які схожі на вибух, чули в центрі Бєлгорода. Звук був гучним, тож спрацювали сигналізації автівок.
- 2 травня масштабна пожежа сталася на Пермському пороховому заводі. Двоє працівниць загинуло, а ще одна – постраждала.
- У ніч із 2 на 3 травня у Підмосков'ї загорівся склад видавництва "Просвещение", яке хоче прибрати будь-які згадки про Україну зі своїх підручників.
- 5 травня у Нижньовартовську двоє невідомих закидали коктейлями Молотова будівлю військкомату.