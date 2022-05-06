У Бєлгород "завезли свіжу бавовну": в околицях міста видніються стовпи диму

Мешканці Дубового у Бєлгородській області повідомляють, що у різних частинах міста видно дим.

Що стало причиною цього диму – наразі невідомо. Але місцева влада заперечує, що на території Бєлгородської області, яка межує з Україною, щось горить. Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє 24 канал.

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Тим часом місцеві телеграм-канали показують стовбури диму, які утворюють велику чорну хмару.

Подібні клуби диму зафіксували й жителі селища Дубове. Але де саме ця пожежа вони наразі не можуть зрозуміти.

Тим часом в МНС Росії пожежу заперечують. Там кажуть, що щось горить на території України.

Неподалік зранку "щось прилетіло"

Зауважимо, що цього ранку в районі села Червоний Хутір, який недалеко від кордону з Україною, "прилетіло щось серйозне". Місцевий житель показав уламки невідомого літального об'єкту та величезну яму неподалік. За його словами, вона нова.

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