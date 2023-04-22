У Бєлгороді на місці вибуху авіабомби знайшли ще одну, яка не розірвалась

У російському Бєлгороді знову тривожно. Ввечері 20 квітня на одній з вулиць впала авіабомба. Сьогодні на місці вибуху виявили ще одну, однак, вона не розірвалася.

Ще одну бомбу виявили на вулиці Шаландіна в районі місця вибуху, де ввечері п'ятниці утворилася величезна вирва. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Авіабомба залетіла на 7 метрів углиб землі

Звичайно ж, офіційно заявити, що саме знайшли, спочатку окупанти забоялися. Тож казали про якийсь "вибухонебезпечний предмет".

Водночас губернатор Гладков оголосив термінову евакуацію 17 багатоквартирних будинків у радіусі 200 метрів. Лише за попередніми підрахунками, загарбникам доведеться вивезти понад 3000 місцевих жителів.

У Бєлгороді евакуюють місцевих жителів: дивіться відео

У Бєлгороді оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Місцевим жителям нібито пропонують із документами та речами першої необхідності пройти до автобусів на пунктах евакуації або тимчасово переїхати до родичів на власних автомобілях.

Пізніше росЗМІ повідомили, що авіабомба наразі під землею. За попередньою інформацією, снаряд ФАБ-500 залетів углиб на сім метрів. Спочатку окупанти проведуть евакуацію, тоді бомбу викопають та відвезуть для знешкодження на полігон.

Друга бомба, яку виявили у Бєлгороді / Фото з росЗМІ

Ймовірно, окупанти намагалися приховати падіння другої авіабомби

Зауважимо, ще вночі 24 Канал писав, що журналіст Нікіта Пармьонов у ефірі одного з російських ліберальних ютуб-каналів заявив, що насправді авіабомби могло бути дві. Він розповів, що друга впала трохи далі від першої та не розірвалася, однак пробила декілька балконів.

Пармьонов зазначив: "Якщо дивитися на карту Бєлгорода, місце вибуху першої бомби та де постраждали люди та є руйнування будинку, можна побачити, що там практично квартал між цими двома місцями. Очевидно, що там теж було падіння". Також він розповів, що екстрені служби намагаються дістати бомбу.