По Бєлгородщині начебто завдавали масований удар: вили сирени

У ніч проти 23 квітня у Росії знову було "тривожно". За даними російських телеграм-каналів, цього разу під ударом знову опинився Бєлгород.

Пізно ввечері 22 квітня у російських телеграм-каналах з'явилась інформація про нібито масовану атаку по Бєлгороду, у місті вила сирена. У мережі оприлюднюють відповідні кадри, передає 24 Канал.

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У Бєлгороді знову "весела нічка"

За даними місцевих телеграм-каналів, у Бєлгороді фіксувалася загроза масованого удару. На оприлюднених кадрах очевидців чути, як гуде сирена та гучні звуки. Росіяни вже встигли похизуватися "успішною роботою пво".

Українці намагаються завдати масованого удару по мирному Бєлгороду – у небі видно активну роботу російської ППО, лунають глухі вибухи,

– цинічно йдеться у повідомленні російських каналів.

Зауважимо, що орієнтовно о 23:40 губернатор В'ячеслав Гладков повідомив про ракетну небезпеку у Бєлгороді та Бєлгородському районі. Вже о 00:22 небезпека для росіян минула. Інформацію про нібито збиті успішні цілі також повідомив Гладков.

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"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО – збито кілька повітряних цілей на підльоті до міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає", – заявив він.

Особливо цікавим є те, що за його словами, у селищі Розумне внаслідок прильоту у двір приватного житлового домоволодіння вибито вікна та посічено фасад будівлі, також вибито лобове скло біля одного легкового автомобіля.

У місцевих телеграм-каналах оприлюднили тривогу у Бєлгороді: дивіться відео

Він також додав, що додаткова інформація стосовно наслідків повітряної атаки буцімто уточнюється.

Нещодавно у Бєлгороді також було неспокійно

Згідно з повідомленнями росіян, у ніч проти 20 квітня біля міста Старий Оскіл на місці падіння дрона виникла пожежа. За їхніми словами, над територією Бєлгородської області силами ППО нібито були знищені три безпілотні літальних апарати.

Місцеві пабліки у мережі повідомляли, щоб біля міста Старий Оскіл пролунали вибухи та у небі було видно яскравий спалах. Очевидці зафільмували пожежу за містом. У деяких районах міста частково зникло світло й електроенергія.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив про атаку БпЛА на село Істобне Губкінського міського округу.

Внаслідок падіння без детонації постраждалих немає, пошкоджено літню веранду приватного житлового домоволодіння. Оперативні служби працюють на місці події,

– повідомив він.