Блакитно-жовта "Батьківщина" у Бєлгороді: у Росії поклали плитку кольорів прапору України

У Росії робітники трохи не вгадали із дизайном підземного переходу та поклали там блакитно-жовту плитку. Через таке небезпечне поєднання кольорів її доведеться перекласти.

Російські ЗМІ пишуть, що у підземному переході в Бєлгороді поклали блакитно-жовту плитку. Майже одразу ж її терміново почали демонтовувати, передає 24 Канал.

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Реставрація пішла не за планом

Відповідно до плану, перехід "Батьківщина" мали відреставрувати у світло-блакитних кольорах у тон до прапору Бєлгорода.



У Бєлгороді невдало поклали плитку / Фото із телеграм-каналів

Однак щось пішло не так і робітники поклали там блакитно-жовту плитку. На таке небезпечне поєднання звернули увагу в соцмережах, тому це інтер'єрне рішення довелося терміново відкоригувати. Плитку вже почали демонтувати.

У Росії з'явився український прапор

23 серпня ще у 2021 році, на день Державного прапора України, у центрі столиці Росії в небо на кульках запустили величезний український прапор. Відповідне відео оприлюднили у соціальних мережах.

Хто саме підняв у повітря синьо-жовтий стяг наразі невідомо, але це й не принципово. Важливими є те, що це відбулося під носом в окупантів і нагадало їм про велич української держави.

Цікаво також, що зліт у небо державного прапора України можна було побачити з Кремля.