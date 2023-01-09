Ні дня без "бавовни": у Бєлгородській області знову пролунали вибухи

У Бєлгородської області знову було гучно. За даними росіян, в області нібито знову працювала протиповітряна оборона.

У російських телеграм-каналах нібито уточнюють інформацію щодо наслідків "прильоту" на землі. Вибухи пролунали орієнтовно о 9:10 9 січня за Києвом, пише 24 Канал.

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Що відбувається в Бєлгороді

Росіяни опублікували відео, на якому чутно звук вибуху в Шебекіно. Окрім того, пишуть, що вибух було чутно й над Бєлгородом.

Приблизно о 10:10 (9 січня – 24 Канал) над областю було голосно,

– написали вороги.

Знову ж таки поспішили запевнити, що нібито працює система ППО.

"Про наслідки на землі оперативні служби уточнюють інформацію", – заявили окупанти.



Небо після "бавовни" в Бєлгородській області / Фото росЗМІ



"Бавовна" у Росії знову лунала гучно / Фото росЗМІ

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