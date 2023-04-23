Бомба, яка звалилась у Бєлгороді, була без запобіжника: чому не вибухнула

Авіабомба, яку 22 квітня знайшли в російському Бєлгороді, була без запобіжника. Тож, містянам просто неймовірно пощастило, що не сталось вибуху.

Про це повідомили російські ЗМІ, посилаючись на спостереження колишнього військового льотчика. 24 Канал зібрав бідкання росіян та пояснення, чому бомба таки не вибухнула.

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Самі собі суперечать

Той факт, що бомба була без запобіжника, свідчить про те, що пілот поставив її на вибух перед скиданням. А це ставить під сумнів офіційну версію росіян про "позаштатний сход авіаційного боєприпаси".

Якщо бомбу зняли із запобіжника, то явно мали намір скинути її на ціль.

Чому ж вона все ж таки не вибухнула

По-перше, бомба була старою, і саме через це її система взводу могла не спрацювати.

По-друге, на ній могли бути зняті не всі запобіжники.

По-третє, схоже на те, що бомба увійшла в землю хвостовою частиною, що також могло завадити її детонації.

Загалом, вдалий збіг обставин,

– кажуть російські експерти і додають, що трапляється він не завжди.

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