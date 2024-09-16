У Бєлгороді вранці лунали вибухи: росіяни бідкаються через пожежі

У Бєлгородській області Росії вранці 16 вересня було гучно. Зокрема, влада регіону заявила про "обстріл" Бєлгорода.

У російському місті спалахнули машини та є знищені та пошкоджені будинки. Губернатор Бєлгородщини Гладков не повідомляв про наслідки вибухів.

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Яка ситуація на Бєлгородщині

Російські телеграм-канали розповіли про наслідки. Зокрема, внаслідок російської ППО, яка працює над житловими будинками:

спалахнули машини на бульварі Юності. Росіяни писали, що нібито там горить "Газель";

ще декілька авто горять на Єсєніна, в будинку навпроти вибило вікна;

в районі Роздобаркіна горів будинок;

в районі Будьонного у дворі горіло декілька машин;

на вулиці Щорса "прилетіло" в багатоповерхівку.

У Бєлгороді на бульварі Юності пожежа: дивіться відео

У Бєлгороді внаслідок роботи російської ППО спалахнула пожежа: дивіться відео

Чергова пожежа у Бєлгороді: дивіться відео

Звичайний будинок у Бєлгороді. Окрім цього повідомляється про невизначену кількість денацифікованих Путіним автомобілів,

– уточнив телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Влада регіону ще не оцінювала наслідки роботи їхньої ППО.