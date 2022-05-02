У Бєлгороді знову чули вибухи, а в небі помітили невідоме сяйво

На території Росії в чергове стався нічний вибух. Жителі Бєлгородської області в ніч на 2 травня фіксують невідомі спалахи в небі.

У Росії повідомили про два сильні "розриви"

Близько 3-ї години ночі російські пропагандистські ЗМІ повідомили про вибух у Бєлгородської області, яка межує з Україною.

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Рупори Кремля посилаються на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова. Той заявив про "два сильні розриви".

За інформацією пропагандистів, унаслідок цих невідомих "вибухів" немає постраждалих. Також російські ЗМІ пишуть про відсутність руйнувань.

Зауважимо, що від міста Бєлгород до українського кордону менше 40 кілометрів. У ЗМІ та соцмережах вже опублікували відео сяйва у небі над Росією.

Відео спалахів у Росії

Про вибухи також повідомляють у телеграм-каналах Бєлгорода. Користувачі пишуть про гучні "сплески". На одному з відео, яке опублікували у російських соцмережах, дійсно чути звук, який схожий на вибух.

Відео з Бєлгородської області

У Росії відбуваються пожежі та вибухи

Останнім часом у Росії почастішали нічні вибухи та пожежі. Все розпочалося 1-го квітня з пожежі саме в Бєлгороді, де горіли резервуари з паливом. Тоді в росіян розпочалася паніка й люди вистоювали довгі черги, щоб заправити свої автівки.

Також слід зауважити, що в Бєлгороді сталася пожежа на складі з боєприпасами. Наприкінці квітня у Бєлгороді дві ночі поспіль чули якісь вибухи. Місцева влада все списала на протиповітряну оборону.

Та слід зауважити, що вибухи були і в інших містах Росії. Зокрема, 25 квітня два вибухи пролунали у російському Брянську. Відомо, що росіяни самі обстріляли Брянську область, аби звинуватити у провокаціях Україну.

СБУ перехопила розмову окупантів, яка свідчить про те, що саме держава-агресор завдала удару по селу Клімово у Брянській області.

Додамо, що вчиняти теракти на власній території – це підступна тактика, яку Росія використовувала у чеченській війні. У такий спосіб Кремль хоче знайти привід для оголошення мобілізації.

У середу, 27-го квітня, у російському Воронежі сталися два вибухи. Також вибухи були в російському Курську. В обох випадках російська влада заявила, що буцімто спрацювала протиповітряна оборона.

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