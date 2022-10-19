У Бєлгороді знову горить електростанція та зникло світло
У Бєлгороді сталась масштабна пожежа на електростанції. В місті зникло світло. Кажуть, що через перенапругу.
В Бєлгороді горить підстанція
Місцеві телеграм канали пишуть про займання підстанції на Харківській горі. Зазначають, що причина займання – техногенна.
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Також жителі Бєлгорода в соціальних мережах публікують відео масштабної пожежі.
Частина міста без світла
Губернатор Бєлгородської області зазначив, що сталося відключення трансформатора на підстанції "Південна" через перенапругу.
Без світла залишаються поки що дві вулиці: Губкіна та Бульвар Першого Салюту. Аварійні бригади вже працюють на усунення наслідків. На перепідключення потрібно півтори години,
– повідомив Гладков.
У відео, яке поширив житель Бєлгорода, зазначають, що звуків вибухів перед займанням не було. Однак, жінка дорікнула чоловіку, що їй здаються дивними такі випадковості – адже це вдруге за місяць стається "перегрів" станції.
Більше відео з Бєлгорода:
Кадри, як палає трансформаторна підстанція "Південна" просто заполонили соцмережі. На відео видно, що масштаби пожежі таки великі, адже вогонь видно з різних районів.
Дивно, що Гладков каже, що на відновлення потрібно кілька годин.
Схоже, "перегрілась" не лише підстанція, а й місцева влада, яка буквально щодня повідомляє про якісь негаразди у місті та області.
До слова, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко ще зранку повідомляв, що Бєлгородська область частково залишилася без електрики та водопостачання. Було влучання в інфраструктурний об'єкт – у тимчасово окупованому Криму в селищі Іванкове біля Севастополя на подвір'я впав невідомий безпілотник, наче збитий ППО.
"Бавовна" у Бєлгороді: що відомо про останні негаразди
- 16 жовтня у Бєлгороді місцеві повідомляли про вибухи в районі аеропорту. Однак, досі офіційно не відомо, що там сталось.
- 15 жовтня у місті теж лунали вибухи, ймовірно щось сталось на нафтобазі.
- Вечері 14 жовтня у Бєлгороді були вибухи на ТЕЦ. Частина міста теж була без світла. Тоді моніторингова група повідомила, що росіяни самі ж обстріляли свою ТЕЦ. Щоправда, ймовірно, випадково, бо випускали ракети у бік Харкова. З 10 запущених ракет, всі 10 вибухнули у повітрі, випадково уразивши Білгородську ТЕЦ "Луч".
- "Бавовна" неабияк лякає місцевих жителів, вони скаржаться на постійні вибухи, займання, пожежі. А ще більше на мовчання безалаберність місцевої влади.
До теми – Подробиці про "бавовну" в Бєлгороді: дивіться відео