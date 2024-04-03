16 випадків за 2 тижні: офіцер ЗСУ пояснив "падіння" авіабомб у Росії

Російські льотчики "скидають" авіабомби на своє населення. Лише за останні два тижні відомо про 16 авіабомб, які впали у Бєлгородській області.

Що спричиняє низку техногенних помилок, які призводять до збільшення подібних нештатних ситуацій, розповів 24 Каналу офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець. До слова, у мережі з'явився уривок перехопленої розмови росіян, яка демонструє, що російські військові дійсно бомблять Бєлгородську область.

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Техніка зношується, професіоналізм знижується

У росіян зараз є серйозні проблеми з технічним станом авіації та бронетехніки. Тому те, що випадки сходження авіабоєприпасів почастішали є прямим наслідком того, що противник немає чим замінити авіапарк.

Є суттєвий брак запчастин до літаків,

– зазначив Березовець.

Також різко знижується професіоналізм пілотів. Адже найкращі російські пілоти, про які писала світова преса, на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну були вбиті.

Понад 200 так званих "путінських соколів" були вбиті,

– додав офіцер ЗСУ.

Він наголосив, що підготовка пілотів це довготривалий процес, для цього замало навіть 2 – 3 років, тому замінити їх складно. Зараз на заміну кидають або викладачів авіаучилищ, або молодих курсантів, які не мають достатньо літної практики.

Росія бомбить своє населення