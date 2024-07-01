Блекаут на Бєлгородщині: у мережі показали моменти вибухів на підстанції

У мережі показали момент вибуху на підстанціях під Бєлгородом. РосЗМІ писали, що саме внаслідок атаки дронів у регіоні зникло світло.

Вранці 1 липня губернатор Бєлгородської області заявив, що нібито "є пошкодження на лініях електропередач, у низці населених пунктів тимчасово відсутнє електропостачання". У телеграм-каналах написали, що без світла майже 90% регіону, пише 24 Канал.

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Як дрони атакували підстанцію на Бєлгородщині

Момент вибуху на підстанції у Старому Осколі,

– пояснили в російському телеграм-каналі.

За даними російського ЗМІ, потужний вибух лунав у районі села Незнамово Старооскольського району Бєлгородської області, де й розміщені підстанції.

Звуки вибухів чули орієнтовно о 2:00 1 липня. Після цього – пролунало ще декілька вибухів.

Атака на підстанції росіян: дивіться відео

Російське видання уточнило, що безпілотники, які атакували підстанцію, росіяни намагалися марно збити зі стрілецької зброї. Саме цю стрілянину чутно на опублікованих кадрах.

Згодом в мережі оприлюднили ще одне відео, на якому також видно спалах та детонацію на підстанції в Старооскольському міському окрузі.

Ще одне відео вибухів на Бєлгородщині: дивіться відео

До речі, влада обіцяє людям повернути світло до 13 години 1 липня. Станом на 10:52 у росіян не працювали світлофори, були проблеми з водою, інтернетом та автобусами.

У районі атаки дронів – дві найбільші електропідстанції

У одному з російських телеграм-каналів, написали, що вибухи пролунали в Старому Осколі, де розміщені дві найбільші в Бєлгородській області електропідстанції. Зокрема, мовиться про:

підстанцію на 750 кіловатів "Металургійна" з потужністю 3 650 мегавольт-ампер (МВА) – найбільшу у Бєлгородській області та одну з найбільших у Європі;

підстанцію "Старий Оскол", яка має потужність 1 930 мегавольт-ампер (МВА).

Росіяни заявили, що обидва енергооб'єкти входять до схем видачі потужності Курської та Нововоронезької АЕС та забезпечують зв'язок Курської та Воронезької енергосистем.