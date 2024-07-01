Блекаут на Бєлгородщині: у мережі показали моменти вибухів на підстанції
У мережі показали момент вибуху на підстанціях під Бєлгородом. РосЗМІ писали, що саме внаслідок атаки дронів у регіоні зникло світло.
Вранці 1 липня губернатор Бєлгородської області заявив, що нібито "є пошкодження на лініях електропередач, у низці населених пунктів тимчасово відсутнє електропостачання". У телеграм-каналах написали, що без світла майже 90% регіону, пише 24 Канал.
Дивіться також На Бєлгородщині блекаут: немає світла, проблеми з інтернетом та автобусами
Як дрони атакували підстанцію на Бєлгородщині
Момент вибуху на підстанції у Старому Осколі,
– пояснили в російському телеграм-каналі.
За даними російського ЗМІ, потужний вибух лунав у районі села Незнамово Старооскольського району Бєлгородської області, де й розміщені підстанції.
Звуки вибухів чули орієнтовно о 2:00 1 липня. Після цього – пролунало ще декілька вибухів.
Атака на підстанції росіян: дивіться відео
Російське видання уточнило, що безпілотники, які атакували підстанцію, росіяни намагалися марно збити зі стрілецької зброї. Саме цю стрілянину чутно на опублікованих кадрах.
Згодом в мережі оприлюднили ще одне відео, на якому також видно спалах та детонацію на підстанції в Старооскольському міському окрузі.
Ще одне відео вибухів на Бєлгородщині: дивіться відео
До речі, влада обіцяє людям повернути світло до 13 години 1 липня. Станом на 10:52 у росіян не працювали світлофори, були проблеми з водою, інтернетом та автобусами.
У районі атаки дронів – дві найбільші електропідстанції
У одному з російських телеграм-каналів, написали, що вибухи пролунали в Старому Осколі, де розміщені дві найбільші в Бєлгородській області електропідстанції. Зокрема, мовиться про:
- підстанцію на 750 кіловатів "Металургійна" з потужністю 3 650 мегавольт-ампер (МВА) – найбільшу у Бєлгородській області та одну з найбільших у Європі;
- підстанцію "Старий Оскол", яка має потужність 1 930 мегавольт-ампер (МВА).
Росіяни заявили, що обидва енергооб'єкти входять до схем видачі потужності Курської та Нововоронезької АЕС та забезпечують зв'язок Курської та Воронезької енергосистем.