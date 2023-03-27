"Хата крижана": росіяни бідкаються через проблеми зі світлом у Бєлгородській області

Росіяни вже почали бідкатися на проблеми зі світлом, які виникли на Бєлгородщині. І це не дивно, адже "бавовна" у цьому регіону відбувається дуже часто.

Проблеми росіян підтверджує перехвачена розвідкою розмова мешканців країни-терористки. Вони обговорили ситуацію з перебоями постачання електроенергії у Бєлгородській області.

До теми "Бавовна" працює: Бєлгородська область була частково без світла, а росіяни – в істериці

Як росіяни бідкаються через проблеми зі світлом на Бєлгородщині

Так, росіяни говорили про перебої постачання світла у Бєлгородській області, обумовленим систематичними аваріями на ТЕЦ. До того ж, як виявилось, на території регіону значно збільшилась кількість випадків крадіжки електрогенераторів.

У нас у сусідньому селі сперли генератор. Дехто переїжджав і залишив, а в нашого російського народу нічого не лежить на місці просто так. За всім потрібне дивитися, як показує практика,

– розповіла одна з росіянок.

На це їй відповіли, що росіяни можуть "сперти" навіть мішок борошна.

"Так, можуть мішок борошна сперти, а дизельний генератор, так і точно", – відповіли жінці.

Також росіянка побідкалась на ситуацію з перебоями постачання електроенергії, яка сталася через систематичні аварії на ТЕЦ.

Ну знаєш, як у нас тоді не було ні газу, ні світла, хата крижана. Така штука знадобилася б,

– наголосила росіянка.

Бідкання росіян через проблеми зі світлом: дивіться відео

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