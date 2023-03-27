"Хата крижана": росіяни бідкаються через проблеми зі світлом у Бєлгородській області
Джерело:ГУР МО України
Росіяни вже почали бідкатися на проблеми зі світлом, які виникли на Бєлгородщині. І це не дивно, адже "бавовна" у цьому регіону відбувається дуже часто.
Проблеми росіян підтверджує перехвачена розвідкою розмова мешканців країни-терористки. Вони обговорили ситуацію з перебоями постачання електроенергії у Бєлгородській області.
До теми "Бавовна" працює: Бєлгородська область була частково без світла, а росіяни – в істериці
Як росіяни бідкаються через проблеми зі світлом на Бєлгородщині
Так, росіяни говорили про перебої постачання світла у Бєлгородській області, обумовленим систематичними аваріями на ТЕЦ. До того ж, як виявилось, на території регіону значно збільшилась кількість випадків крадіжки електрогенераторів.
У нас у сусідньому селі сперли генератор. Дехто переїжджав і залишив, а в нашого російського народу нічого не лежить на місці просто так. За всім потрібне дивитися, як показує практика,
– розповіла одна з росіянок.
На це їй відповіли, що росіяни можуть "сперти" навіть мішок борошна.
"Так, можуть мішок борошна сперти, а дизельний генератор, так і точно", – відповіли жінці.
Також росіянка побідкалась на ситуацію з перебоями постачання електроенергії, яка сталася через систематичні аварії на ТЕЦ.
Ну знаєш, як у нас тоді не було ні газу, ні світла, хата крижана. Така штука знадобилася б,
– наголосила росіянка.
Бідкання росіян через проблеми зі світлом: дивіться відео
Ситуація у Бєлгородській області: що відомо
- Раніше жителі Бєлгородської області істерикували у мережі. Вони повідомляли, що чули "хлопок" та бачили спалахи у небі. Через це без світла були 14 населених пунктів. Окрім того, місцеві жителі провели вечір без газу.
- Також раніше у Бєлгороді зникали світло та вода. Губернатор Вячєслав Гладков традиційно звинуватив в цьому ЗСУ – нібито саме українські військові "обстріляли" підстанцію у Бєлгородському районі, знеструмивши місто.
- А 27 листопада 2022 року у Бєлгородській області після вибухів зникло електропостачання. Це означає, що карма все ж таки існує.