У Бєлгородській області в Росії почали рити окопи
6 квітня 2022 , 00:00Читать новость на русском
Джерело:телеграм канал "Медуза – LIVE"
Після низки вибухів у Бєлгородській області росіяни почали рити окопи. Відповідне розпорядження видав голова Щебекинського округу Володимир Жданов.
Про це він заявив у відеозверненні. Із перших хвилин ролика можна побачити розумову відсталість посадовця – він з'явився в кадрі у светрі з літерою "Z".
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Жданов назвав себе "людиною військовою", яка розпорядилася рити окопи, аби "перестрахуватися". Росіяни, що проживають у Бєлгородській області, переймаються, що бойові дії розпочнуться на цій території.
Коротко про вибухи в Бєлгороді
- У російському Бєлгороді 29 березня прогриміло декілька вибухів. Згодом стало відомо, що горять склади з армійськими боєприпасами.
- Вранці 1 квітня повідомили про пожежу на міській нафтобазі. Губернатор Бєлгородської області Гладков стверджував, що інцидент стався внаслідок авіаудару з двох вертольотів українських військ.
- Згодом Дмитро Кулеба зазначив, що не може визначити по відео, чи належать гелікоптери Україні. Водночас Олексій Данілов додав, що наші військовослужбовці не причетні до загоряння на об'єкті.
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