У Бєлгородській області Росії впав літак окупантів
У Корочанському районі Білгородської області Росії впав літак окупантів Су-25. Пілот встиг катапультуватись.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали, вони зазначають, що за попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.
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Офіційна інформація
Пізніше з'явилась офіційна інформація від російських військових, але варто зазначити, що вона майже ніколи не відповідає дійсності. В брехні вони часто перевершують своїх земляків-пропагандистів.
У Білгородській області сьогодні під час планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25,
– повідомили в пресслужба Західного військового округу.
Там також зазначили, що льотчик катапультувався, його евакуювали на аеродром базування, життю пілота нічого не загрожує. Літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає.
Російські військові додали, що за попередньою інформацією причиною падіння літака могла стати технічна несправність. На місці працюють експерти.