У Бєлгородській області Росії впав літак окупантів

У Корочанському районі Білгородської області Росії впав літак окупантів Су-25. Пілот встиг катапультуватись.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали, вони зазначають, що за попередньою інформацією, літак упав близько восьмої ранку в районі села Нова Слобідка.

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Офіційна інформація

Пізніше з'явилась офіційна інформація від російських військових, але варто зазначити, що вона майже ніколи не відповідає дійсності. В брехні вони часто перевершують своїх земляків-пропагандистів.

У Білгородській області сьогодні під час планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії літак Су-25,

– повідомили в пресслужба Західного військового округу.

Там також зазначили, що льотчик катапультувався, його евакуювали на аеродром базування, життю пілота нічого не загрожує. Літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає.

Російські військові додали, що за попередньою інформацією причиною падіння літака могла стати технічна несправність. На місці працюють експерти.