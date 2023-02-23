У Бєлгородській області впав ворожий Су-25
У Бєлгородській області 23 лютого впав російський штурмовик. На місце відправили слідчих і рятувальників.
Що стало причиною падіння, поки невідомо. Про це з посиланням на росЗМІ інформує 24 Канал.
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Що відомо про падіння російського штурмовика
Російський літак Су-25 впав у Валуйському міському окрузі Бєлгородської області. Це підтвердив губернатор Гладков.
За попередніми даними, авіатроща сталася на околиці села Оріхове. До місця падіння направили працівників МНС та слідчих.
Згодом ворожі ЗМІ написали, що штурмовик нібито впав на сарай з сіном. внаслідок цього спалахнула пожежа, споруда згоріла. Пілот буцімто залишився живим. За ним відправили борт санавіації.