У Бєлгороді й передмісті неочікувано зникло світло: кажуть про "зовнішній вплив на енергооб'єкт"

У російському Бєлгороді та передмісті зникло світло. Причини відключення росіянам повідомили частково.

У Красноярузькому районі Бєлгородської області повідомили, що електрику вимкнули через "пошкодження на лінії електропередач". До речі, вночі росіяни бідкались на атаку безпілотників, які нібито збила їхня ППО, пише 24 Канал.

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Чому в росіян на Бєлгородщині немає світла

Губернатор Бєлгородської області Вячєслав Гладков заявив орієнтовно о 2:01 проти 1 липня, що дрони атакували:

Грайворонський міський округ;

у селі Глотове – нібито приватний сектор. У окупантів буцімто пошкоджені 2 домоволодіння та машина;

у селі Сподарюшине – нібито зруйнований приватний будинок.

Також є пошкодження на лініях електропередач, у низці населених пунктів тимчасово відсутнє електропостачання. Аварійні служби розпочнуть відновлювальні роботи після погодження з міністерством оборони Росії,

– заявив Гладков.

Де немає світла на Бєлгородщині

Офіційна російська влада не писала, де саме зникло світло. Проте окупанти в телеграм-каналах зазначили, що світла немає у:

Бєлгороді,

місті Старий Оскол,

місті Валуйки,

селищі міського типу Волоконовка;

селищі міського типу Чернянка;

у Красноярузькому районі. Зокрема, у 6 населених пунктах: селищі Прилісся, селах Графівка, Романівка, Демидівка, Попівка, Реп'яхівка.

У російських телеграм-каналах зазначили, що з попередніми даними – аварійне відключення світла у Бєлгородській області триватиме до 13:00 1 липня.

Згодом в Бєлгородобленерго запевнили, що світло вимкнули нібито через "зовнішній вплив на енергооб'єкт". Проте, що саме на нього "вплинуло", у відомстві не повідомили. Проте запевнили, що енергетики перемикають подачу електрики на резервні схеми.