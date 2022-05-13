Бєлгороду приготуватись, – радник глави МВС пригрозив росіянам

Мешканці Бєлгородської області, що у Росії останніми днями часто спостерігають за пожежами та шоковані вибухами. Однак їм варто бути обачними і надалі.

"Росіяни дізнаються, що таке бігати у підвал"

Про це 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. І додав, що у нього є одне важливе повідомлення для Бєлгорода.

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Бєлгороду – приготуватись,

– коротко наголосив він.

Він також додав, що також зараз метою є відсунути принаймні на 40 кілометрів ворога у напрямку із Харкова. Все для того, аби вони більше не могли використовувати системи залпового вогню по місту.

Тож, як він пояснив, від українського кордону уже наші системи залпового вогню можуть обстрілювати це російське місто.

"Тому, я думаю, найближчим часом вони дізнаються, що таке бігати у підвал, коли просто горять будинки і все інше", – додав він.

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У Бєлгороді чули загадкові вибухи: останні події

11 травня біля Бєлгорода знову чули вибухи. Самі ж росіяни бідкалися на "тяжку ситуацію"

Мешканці Дубового у Бєлгородській області 6 травня повідомили, що у різних частинах міста видно дим. Що стало причиною цього диму – наразі невідомо. Але місцева влада заперечувала, що на території Бєлгородської області, яка межує з Україною, щось горить.

У ніч із 2 на 3 травня у Підмосков'ї загорівся склад видавництва "Просвещение", яке хоче прибрати будь-які згадки про Україну зі своїх підручників.

2 травня сталася велика пожежа неподалік міста – люди посеред дня чули вибухи, після чого побачили величезний стовп диму. У той же день у Бєлгороді сталася пожежа на складі з боєприпасами.

А 1 травня горіли резервуари з паливом й були чутні вибухи. Згодом виявилось, що горять приміщення, які належать міноборони Росії. Численні звуки "хлопків" могли видавати боєприпаси.

Також пізно ввечері 29 березня у районі села Красний Октябрь Бєлгородського району (РФ) було чути вибухи та видно клуби диму, що здіймалися у небо. Загорівся склад боєприпасів.

Тож ще 2 тижні тому стало відомо, що у російському місті біля кордону з Україною про всяк випадок відкривають підвали та бомбосховища.