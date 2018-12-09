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      Бєлік про вислів "краще бути бомжем, аніж шахтарем": Це, напевно, останній раз, коли я плакав

      466 Читать новость на русском
      Олексій Бєлік
      Олексій Бєлік / Sport.ua

      Колишній футболіст "Шахтаря" та збірної України Олексій Бєлік прокоментував свій "відомий" вислів – "краще бути бомжем, аніж шахтарем".

      Бєлік став гостем програми Віктора Вацка – "Вацко Live", де відповів на запитання, що сталося після того, як він зробив цю заяву, оскільки його батько шахтар.

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      "Це, напевно, останній випадок, коли я плакав. Я прийшов після гри "Шахтар" – "Динамо" й плакав", – сказав Бєлік.

      Водночас він додав, що його батько після матчу сказав йому: "А, що ти сказав не так?".

      Футболіст зізнався, що його батько розповідав йому, що робота надзвичайно важка, а зарплати не відповідали її складності. Саме в такому контексті й зробив свою заяву Олексій.

       

       

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      Теги: Спорт Футбол Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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