Бєлік про вислів "краще бути бомжем, аніж шахтарем": Це, напевно, останній раз, коли я плакав

Колишній футболіст "Шахтаря" та збірної України Олексій Бєлік прокоментував свій "відомий" вислів – "краще бути бомжем, аніж шахтарем".

Бєлік став гостем програми Віктора Вацка – "Вацко Live", де відповів на запитання, що сталося після того, як він зробив цю заяву, оскільки його батько шахтар.

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"Це, напевно, останній випадок, коли я плакав. Я прийшов після гри "Шахтар" – "Динамо" й плакав", – сказав Бєлік.

Водночас він додав, що його батько після матчу сказав йому: "А, що ти сказав не так?".

Футболіст зізнався, що його батько розповідав йому, що робота надзвичайно важка, а зарплати не відповідали її складності. Саме в такому контексті й зробив свою заяву Олексій.

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